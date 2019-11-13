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Everton’da Moise Kean krizi!
Süper Lig

Everton’da Moise Kean krizi!

İngiliz devi Everton'un sezon başında Juventus'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Moise Kean kadro dışı bırakıldı ve devre arasında takımdan ayrılabileceği belirtildi.

13 Kasım 2019 08:24

Cenk Tosun’un formasını giydiği Premier Lig ekibi Everton’da Moise Kean krizi yaşanıyor. Sezon başında Juventus’tan 30 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen Kean, hem performansıyla hem davranışlarıyla bir sorun haline geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Kean, iki kez takım toplantılarına geç kalması sebebiyle Everton’da kadro dışı bırakıldı.

DEVRE ARASINDA MILAN’A GİDEBİLİR

Menajer Mino Raiola’nın, oyuncusunun Everton’daki durumundan memnun olmadığı ve 19 yaşındaki oyuncunun başka bir takıma transferi için harekete geçtiği belirtildi.

Serie A devi Milan’ın, Everton’a transferi öncesinde de ilgilendiği Kean için Mino Raiola ile temasa geçtiği kaydedildi. Bu sezon Premier Lig ekibiyle 11 maçta sahaya çıkan Kean, 407 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.

Son güncelleme 08:24 | 13 Kasım 2019
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