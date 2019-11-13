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Euroleague’de 8. hafta heyecanı
Euroleague

Euroleague’de 8. hafta heyecanı

İki temsilcimizin de Rus rakiplerle oynayacağı Euroleague'in 8. haftasında Anadolu Efes, Zenit ile; Fenerbahçe Beko da CSKA Moskova ile karşılaşacak.

13 Kasım 2019 10:01

Euroleague'de 8. haftası heyecanı yarın ve 15 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın ilk maçında Rus temsilcisi Khimki Moskova, sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Zenit ile, Fenerbahçe Beko ise deplasmanda CSKA Moskova ile oynayacak. Hafta Valencia Basket – Bayern Münih maçı ile sona erecek.

Euroleague'in 8. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şu şekilde:

Yarın

20.00 Khimki Moskova – Olimpia Milano

20.30 Anadolu Efes – Zenit Saint Petersburg

22.00 Panathinaikos – ALBA Berlin

23.00 Real Madrid- Barcelona

23.00 Saski Baskonia – Maccabi FOX Tel Aviv

15 Kasım Cuma

20.00 CSKA Moskova – Fenerbahçe

21.00 Kızılyıldız – Asvel Lyon-Villeurbanne

22.30 Olympiakos – Zalgiris Kaunas

23.00 Valencia Basket – Bayern Münih

Son güncelleme 10:01 | 13 Kasım 2019
euroleague
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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