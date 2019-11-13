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Erkekler CEV Challenge Kupası | Tokat Belediye Plevne 3-0 VRCK Kazincbarcika
Voleybol

Erkekler CEV Challenge Kupası | Tokat Belediye Plevne 3-0 VRCK Kazincbarcika

Ülkemizi Erkekler CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Tokat Belediye Plevne, 2. tur ilk maçında VRCK Kazincbarcika'yı set vermeden 3-0 yendi ve turu geçme adına 27 Kasım'daki rövanş öncesi avantaj elde etti.

13 Kasım 2019 23:47

Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika’yı 3-0 mağlup etti. Eşleşmenin rövanşı 27 Kasım Çarşamba günü Macaristan’da oynanacak.

Stat: Tokat Ali Yücel

Hakemler: Daniel Apanowicz (Almanya), Philippe Weinberger (İsveç)

Tokat Belediye Plevne: Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Firkal, Bedirhan Bülbül, Berkant Hızarcı, Mehmet Hacıoğlu (Semih Çelik, Mert Tetik, Atakan Topal, Anıl Durgut, Chernokozhev, Halil Dolaşık, Ahmet Arslan, Alperay Demirciler)

VRCK Kazincbarcika: Csizmadia, Paez Diaz, Bibok, Da Silva, Peter, Juhasz (Dudas)

Setler: 25-17, 25-12, 25-16

Süre: 59 dakika (20, 19, 20)

12 Kasım 2019 VakıfBank serisini sürdürdü! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi`nin sekizinci haftasında Karayolları`nı 25-14, 25-11 ve 25-20`lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü zaferini aldı. Ligdeki yedinci galibiyetini elde eden sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi`nin dokuzuncu haftasında 15 Kasım Cuma günü deplasmanda Beşiktaş`la karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:47 | 13 Kasım 2019
Erkekler CEV Challenge Kupası Tokat Belediye Plevne voleybol VRCK Kazincbarcika
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