Çağlar Söyüncü: ‘Leicester’a gittiğim ilk günden beri…’

UEFA EURO 2020 Elemeleri’nde Türkiye’nin İzlanda’yı konuk edeceği karşılaşma öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş’le basın toplantısına katılan Çağlar Söyüncü, önemli açıklamalarda bulundu. Leicester City’deki performansıyla takdir toplayan Çağlar, “Leicester’a gittiğim ilk günden beri her zaman futbola odaklanmaya çalışıyordum oynasam da oynamasam da. Her zaman istediğimiz olmuyor, forma giymemiz hocanın takdiri ama ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Bu sene de transferden sonra şans geldi” ifadelerini kullandı.

‘Kendimi geliştirmem gerek’

Çağlar, “Daha 12. haftadayız, kendimi geliştirmem gerek. Daha çok erken, bunu devam ettirmek önemli hem takım hem de bireysel olarak. Milli takım ve Leicester’da başarılı olmak ana hedefim. Şu an için iyi gidiyor. Milli takımla ilk hedefimiz EURO 2020. Leicester’da da hedefim bu süreci devam ettirmek” diye konuştu.

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Genç savunmacı İzlanda mücadelesi hakkında ise “Yarın güzel bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Şimdiye kadar olduğu gibi yarın da taraftarımızın bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Taktik ve zihinsel olarak hazır durumdayız. İyi durumdayız. Hocamız geldiği ilk günden beri EURO 2020’yi söylüyor, anlatıyordu bize” diyen Çağlar takımı şöyle değerlendirdi: “Gerçekten çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Hep birlikte iyi savunma ve hücum yapıyoruz. Ben bunu sadece geri dörtlüye bağlamıyorum. Takım halinde iyi savunma yapıyoruz. Defans oyuncuları tabii biraz öne çıkıyor ama takımın uyumu çok iyi.”

‘Ben ona baktım, o da bana baktı…’

İngiltere’nin ve Leicester City’nin efsane futbolcularından Gary Lineker’le olan fotoğrafının sorulması üzerine de yorumda bulunan başarılı stoper “Çok erken bir saatti. Maçtan sonra yorgunluk da vardı. Önce Lineker’le birbirimizi tanımadık. Güvenlikler fotoğraf çektirince ben ona baktım, o da bana baktı birbirimizi tanıdık. Fotoğraf isteği geldi, çok güzel ve benim için unutulmaz bir diyalog geçti aramızda” dedi.