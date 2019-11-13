Bir efsane daha veda etti! David Villa’dan flaş karar…

İspanya Milli Takımı’nın bir dönem yıldız ismi olan forvet David Villa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 19 yıllık profesyonel futbol kariyerine nokta koyacağını açıkladı.

Uzun yıllar Valencia ve Barcelona forması giydikten sonra önce ABD’ye ardından Japonya’ya giden 37 yaşındaki yıldız futbolcu halen Japonya’nın Vissel Kobe takımında mücadele ediyor.

Sezon sonunda kariyerine nokta koyacağını söyleyen Villa, “Uzun zamandır bunu düşünüyordum. Ailem ve yakınımdaki insanlarla bu konuyu konuştuk. Buna mecbur kalmak zorunda olmadan futbolu bırakmak istedim” ifadelerini kullandı.

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT — David Villa (@Guaje7Villa) November 13, 2019

Kariyerine Sporting Gijon’da başlayan ve Real Zaragoza’ya transfer olan İspanyol forvet, ilk sezonunda takımının Copa Del Rey ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşamasında başrol oynadı.

Sadece iki sezon Real Zaragoza forması giyen Villa, 2005’te 12 milyon Euro’ya Valencia’ya transfer oldu. Valencia formasıyla 225 maçta 129 gol atan ve kulüp efsaneleri arasına giren Villa, İspanya Milli Takımı’nın da vazgeçilmezlerinden oldu.

2010’da İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşamadan önce 40 milyon Euro’ya Barcelona’ya transfer olan tecrübeli isim, iki La Liga, Copa del Rey, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2013’te Atletico Madrid’e transfer olan ve 13 gol atan Villa daha sonra ABD’nin yolunu tuttu. Bu sezon Vissel Kobe formasıyla 26 maça çıkan Villa 12 gol atma başarısı gösterdi.