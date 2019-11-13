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Beşiktaş’tan TFF’ye çıkarma!
Süper Lig

Beşiktaş’tan TFF’ye çıkarma!

Siyah-beyazlıların patronu, hakem atamalarına ve hatalarına dair endişelerini federasyon başkanı Özdemir’e bizzat anlatacak.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 13 Kasım 2019 07:46

Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulunacak.

Çebi ve ekibi, Özdemir'e başarılar dileyecek. Ancak buluşmanın bir de önemli gerekçesi var: Hakem kararları. Fikret Orman dönemindeki ılımlı havanın aksine Çebi, hakem kararlarına karşı daha ‘şahin' bir tavrı tercih ettiğini de böylece göstermiş olacak.

Taraftarlar, Orman'a zaman zaman, “Beşiktaş'a sahip çık” protestosunda bulunmuştu. Ahmet Nur Çebi, Özdemir'e hakemler konusundaki endişelerini bizzat anlatacak. Özellikle atamalarda daha dikkatli olunması istenecek.

Son güncelleme 07:46 | 13 Kasım 2019
Ahmet Nur Çebi beşiktaş tff
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