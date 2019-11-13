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Arsene Wenger FIFA’da göreve başladı
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Arsene Wenger FIFA’da göreve başladı

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger FIFA global futbol gelişimi sorumlusu oldu.

SKOR DIŞ HABER 13 Kasım 2019 18:52

Arsenal’i 21 sene çalıştırdıktan sonra 2018’de görevinden ayrılan Arsene Wenger futbola geri döndü. Fransız teknik direktör FIFA’nın global futbol gelişim sorumlusu oldu. 70. doğum gününü geçtiğimiz günlerde kutlayan Wenger bu görev ile FIFA’nın tüm Dünya’da yürüttüğü futbol aktivitelerinden sorumlu olacak.

07 Kasım 2019 Arsene Wenger ve Karl Heinz Rummenige görüştü! İşte sonuç... Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih`te teknik direktörlük görevine kimin getirileceği belirsizliğini korurken Arsene Wenger ile yapılan görüşmeden olumsuz sonuç çıktığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Niko Kovac’ın görevine son verilmesinin ardından adı Bayern Münih ile anılan deneyimli teknik direktör, kısa süreli bir projeyi sıcak bakmaması sebebiyle gelen teklifi kabul etmemişti.

Wenger yeni göreviyle FIFA’nın teknik çalışma grubunu da yönetecek. Ayrıca FIFA’nın IFAB’daki temsilinde de görev alacak.

Son güncelleme 18:52 | 13 Kasım 2019
arsene wenger fifa
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