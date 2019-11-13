Anadolu Efes, Zenit ile ilk kez karşılaşacak

Eurolegaue'in 8. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya ekibi Zenit St Petersburg ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 7 haftada Efes, aldığı 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 5. sırada yer alırken, Zenit ise 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 16. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, Zenit ile daha önce 1 hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, Euroleague'de ise ilk kez mücadele edecek. Geride kalan hazırlık maçında ise Rus temsilcisi, Efes'i 78-68'lik skorla mağlup etmişti. AVRUPA’DA 666. MAÇ

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 666. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 665 müsabakada 369 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002’den bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi’nde ise 418. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 417 maçta 212 galibiyet, 205 yenilgi yaşadı.

İSTATİSTİKLER

Anadolu Efes, Euroleague'de 81.42 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Rus ekibi de 72.7’lik sayı ortalamasıyla oynuyor. Lacivert-beyazlılarda en skorer oyuncu 18.7'lik sayı ortalamayla Shane Larkin olurken, Zenit'te ise Mateusz Ponitka 10.7'lik sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor.