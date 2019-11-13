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İngiltere Premier Lig

Alvaro Morata: ‘Chelsea’de futboldan soğumuştum’

Bir dönem İngiltere'de Chelsea forması giyen İspanyol forvet Alvaro Morata, Londra ekibinde yaşadığı zorlukları anlattı. Chelsea'de futboldan soğuduğunu söyleyen Morata, yeniden futbola döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

SKOR DIŞ HABER 13 Kasım 2019 11:54

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’in forveti Alvaro Morata, Chelsea’de forma giydiği dönemde yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Marca’ya konuşan İspanyol forvet, “Atleti’de mutluyum. Futboldan soğumuştum ama şimdi mutluyum. Kulüpteki insanlar, takım arkadaşlarım herkes çalışıyor. Ama Chelsea’deyken özgüvenim kalmamıştı” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de büyük baskı altında olduğunu söyleyen Morata, “Saha içinde bir şansı değerlendiremediğimde takım arkadaşlarımın bana iyi bir şey yapamayacakmışım gibi baktıklarını hatırlıyorum. Keşke 20-22 yaşlarımda olgunlaşabilseydim. Ama asla bu kadar kısıtlayıcı bir şey yaşamadım” dedi.

Chelsea’den ayrılmadan önce eşiyle konuştuğunu söyleyen Morata, “Eşimle konuştum ve mümkün olabildiğince uzağa gideceğimizi, bu baskıyla daha fazla başa çıkamayacağımı söyledim. Altı ya da yedi teklif geldi. Chelsea kalmamı istedi ama ben ayrılmayı çoktan kafaya koymuştum” şeklinde konuştu.

27 yaşındaki golcü oyuncu Ocak 2019’da Atletico Madrid’e kiralık olarak gönderildi.

Bu sezon La Liga’da 10 maça çıkan Morata 5 gol atıp 1 asist yaptı.

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Son güncelleme 12:13 | 13 Kasım 2019
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