Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı’nın kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile Süper Lig’de oynadığı karşılaşmada bileği burkulan ancak maça devam eden Vedat Muriqi, Kosova Milli Takımı’nı EURO 2020 Elemeleri’ndeki Çekya ve İngiltere maçlarında yalnız bırakacak.

Kosova Futbol Federasyonu, resmi siteden yaptığı açıklamada golcü oyuncunun çabalarına ve doktorların yoğun mesaisine rağmen forma giyecek düzeyde olmadığına karar verildiğini bu nedenden dolayı da kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda bulunan Kosova 11 puanla, 14 Kasım Perşembe günü karşılaşacağı Çekya’nın 1 puan arkasında bulunuyor.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

“Milli takıma çağrılan Vedat Muriç, milli takımda yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı kadrodan çıkarılmıştır. Kasımpaşa maçında ayak bileğinde dönme yaşayan oyuncunun 4 günde iki maç yapması uygun görülmemiştir. Milli takımda oynamasının sakatlığını ileri götüreceğinden dolayı tedavisine kulüpte devam edilecektir.”

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