SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt!
TOFAŞ, lider Partizan’ı konuk edecek
Diğer Ligler

TOFAŞ, lider Partizan’ı konuk edecek

TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS ile karşı karşıya gelecek

12 Kasım 2019 13:19

TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. hafta maçında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS ile karşılaşacak.

TOFAŞ Spor Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Almanya’dan Robert Lottermoser, Litvanya’dan Gytis Vilius ve Yunanistan’dan Vasiliki Tsaroucha hakem üçlüsü yönetecek.

Grupta yaptığı 6 maçın 3’ünü kazanan ve 9 puanla 3. sırada bulunan mavi-yeşilli ekip, Partizan NIS karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak son 16 turu için avantaj elde etmek istiyor.

Grupta tek yenilgi yaşayan Partizan NIS, aldığı 5 galibiyetle lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Belgrad’da oynanan maçta Partizan NIS salondan 93-80 galip ayrılmıştı.

Son güncelleme 13:19 | 12 Kasım 2019
Partizan NIS tofaş ULEB Avrupa Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ