Son dakika! Antalyaspor’da Bülent Korkmaz dönemi resmen sona erdi! İşte Korkmaz’ın açıklaması

Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup olan Antalyaspor’da 4 maça çıkan mağlubiyet serisinin ardından Bülent Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

“Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn. Ali Şafak Öztürk’e ve bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizler de hakkınızı helal edin… Her şey için çok teşekkürler”

Bülent Korkmaz’ın Antalyaspor karnesi

Bülent Korkmaz, Antalyaspor’un başına 2018-2019 sezonunun başında gelmişti. Görevde kaldığı sürede takımının başında 52 maça çıkan Korkmaz, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet elde etti. 12 beraberlik alan ve sahadan 22 kez mağlup ayrılan 50 yaşındaki antrenör, Antalyaspor ile 1.27 puan ortalaması tutturdu.

Bülent Korkmaz; Hikmet Karaman (Kayserispor), Yücel İldiz (Denizlispor), Samet Aybaba (Kayserispor), Tamer Tuna (Göztepe), Mustafa Kaplan (Gençlerbirliği) ve Metin Diyadin’in (Ankaragücü) ardından bu sezon görevinden ayrılan 7. teknik direktör oldu.

Antalyaspor`dan Bülent Korkmaz açıklaması: `Görevinin başındadır` Süper Lig ekibi Antalyaspor`un basın sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Bülent Korkmaz`ın görevine son verildiği haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. İlgili Haberi Oku