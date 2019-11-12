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Savunmanın bel kemiği Serdar Aziz
Süper Lig

Savunmanın bel kemiği Serdar Aziz

Kasımpaşa maçında Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü atan tecrübeli stoper, forma giydiği 4 maçta lig istatistiklerinin üstünde bir performans sergiledi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 12 Kasım 2019 08:59

Serdar Aziz, forma giymeye başladığı son 4 karşılaşmada defansif aksiyonlar, başarılı defansif aksiyonlar ve top kazanma istatistiklerinde lig ortalamasının üstünde yer aldı.

Süper Lig'deki stoperlerin defansif aksiyon ortalamaları maç başına 11.3'ken Serdar'ın ortalaması 14.7 oldu. Serdar Aziz, Başarılı defansif aksiyonlarda maç başına 9 ortalamasıyla lig ortalamasının 1.5 puan üzerinde performans gösterdi.

Maç başına 12.7 kez top kazanan Serdar, bu istatistikte de ön plana çıktı. Ligdeki diğer stoperlerin top kazanma ortalaması 10.4.

Performans verileri, Comparisonator firmasından alınmıştır.

Performans verileri, Comparisonator firmasından alınmıştır.

KASIMPAŞA KARŞISINDA İSTATİSTİKLE TAVAN YAPTI

Serdar Aziz, takımına 3 puanı getirdiği Kasımpaşa maçındaki istatistikleriyle kendi ortalamasını bile geride bıraktı.

Sahanın yıldızı olan milli stoper, 16 defansif aksiyonla mücadele edip bunun 9'unda başarı sağladı. Kasımpaşa maçında 14 kez rakiplerinden topu çalan Serdar Aziz, bu alanda da takımının en iyi savunmacı oldu.

Kasımpaşa karşısında 3 kez girdiği hava topu mücadelesini de kazanan Serdar, birebir mücadelede de 5 kez rakibine üstünlük sağlayarak sezon ortalamasının üstüne çıktı.

Son güncelleme 09:00 | 12 Kasım 2019
Fenerbahçe performans serdar aziz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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