Roger Federer ilk galibiyetini aldı!

ATP Finalleri’nin üçüncü gününde Roger Federer, Matteo Berrettini’yi 7-6 ve 63’lük setlerle yendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.

Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, rakibini 1 saat 18 dakika süren müsabakadan galip ayrılmayı başardı. Turnuvadaki ilk maçında Avusturyalı raket Dominic Thiem’e kaybeden Ekselansları, böylece turnuvadaki ilk galibiyetini de elde etti. Slovak tenisçi Dominika Cibulkova, sakatlığı nedeniyle emekliye ayrıldı Slovak tenisçi Dominika Cibulkova, sakatlığı nedeniyle henüz 30 yaşında emekliye ayrıldığını duyurdu. İlgili Haberi Oku