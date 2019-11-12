Roger Federer ilk galibiyetini aldı!

ATP Finalleri’nin üçüncü gününde Roger Federer, Matteo Berrettini’yi 7-6 ve 63’lük setlerle yendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 8 numaralı seribaşı Matteo Berrettini karşılaştı.
Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki Federer, rakibini 1 saat 18 dakika süren müsabakadan galip ayrılmayı başardı. Turnuvadaki ilk maçında Avusturyalı raket Dominic Thiem’e kaybeden Ekselansları, böylece turnuvadaki ilk galibiyetini de elde etti.