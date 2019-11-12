Radamel Falcao dönmeye hazırlanıyor! İşte yıldız golcünün paylaştığı video

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan ve tedavisine İspanya’da devam edilen Radamel Falcao’da kişisel Instagram hesabından bir video paylaştı. Yaklaşık 700 bin kez izlenen video 300 bine yakın da beğeni aldı.

Yeşil sahalara dönmeyi bekleyen ve son olarak 1 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Paris Saint-Germain maçında sarı-kırmızılı formayı terleten 33 yaşındaki golcü çalışmalarından bir kesit paylaştı.

Yaklaşık 10 gündür çalışmalarına İspanya’da devam eden Falcao, antrenman görüntülerinden oluşan 1 dakikalık videoyu “Sıkı çalışıyorum” notuyla paylaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoya, binlerce yorum ve beğeni yapıldı.

View this post on Instagram Working hard. A post shared by Falcao (@falcao) on Nov 12, 2019 at 5:42am PST

Florin Andone: `En kısa sürede formda olmak için elimden geleni yapacağım` Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede eski formuna kavuşmak için elinden geleni yapacağını söyledi. İlgili Haberi Oku