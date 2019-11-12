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Pınar Karşıyaka’nın konuğu Spirou Basket
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Pınar Karşıyaka’nın konuğu Spirou Basket

FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 4. haftasında Pınar Karşıyaka, ilk maçta yenildiği rakibi Spirou Basket'i sahasında konuk edecek.

12 Kasım 2019 13:00

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. maçında yarın Belçika ekibi Spirou Basket’i konuk edecek.

Grupta ilk 3 maçın ardından averajla ikinci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, yarın aynı puana sahip Spirou Basket’le saat 20.00’de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, ilk maçta rakibine deplasmanda 81-76 yenilmişti.

Grubun diğer karşılaşmasında Phoneix Brüksel, Hollanda temsilcisi Donar’ı Belçika’da ağırlayacak.

AVRUPA’DA 213. RANDEVU

Avrupa kupalarında 213. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 212 maçta 109 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda 16 bin 735 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 478 sayı gördü.

Son güncelleme 13:00 | 12 Kasım 2019
fiba avrupa kupası Pınar Karşıyaka Spirou Basket
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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