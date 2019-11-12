Ordu’da amatör maçta kavgaya karışan 9 futbolcuya ceza!

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim’de Altınordu Spor Tesislerinde Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor arasında oynanan Ordu 1. Amatör Lig futbol müsabakasının bitiminde saha içinde her iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandığı belirtildi. Müsabakada görevli ekiplerin araya girerek olayın daha da büyümesini engellediği aktarılan açıklamada, “Arbede sonucu yaralanan 3 oyuncunun gerekli tedavileri yapılmak üzere 112 unsurları ile hastaneye intikali sağlanmış, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan arbedenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce gerekli tespitlerin yapıldığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Her iki takımdan 9 oyuncuya Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince ‘Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama Tedbiri’ uygulanmıştır. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir.” Sakatlanan oyuncu ambulans gelene kadar sağlık ekibiyle maç izledi Antalya`da Bölgesel Amatör Ligi`nde Kestelspor, Manavgat Belediyespor`u 4-1 mağlup etti. Karşılamanın 50`nci dakikasında sakatlanan Kestelspor`dan Onur Kaya, saha kenarında dakikalarca sağlık ekibi ve sedye bekledi. Oyuncunun sedye ile taşınmayacağı anlaşılınca bu kez ambulansın gelmesi beklendi. Sakat oyuncu ve sağlık ekipleri, ambulans gelinceye kadar saha kenarından maçı izledi. İlgili Haberi Oku