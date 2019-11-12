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Ordu’da amatör maçta kavgaya karışan 9 futbolcuya ceza!
Alt Ligler

Ordu’da amatör maçta kavgaya karışan 9 futbolcuya ceza!

Ordu 1. Amatör Lig'de hafta sonu Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor arasında oynanan maçta kavgaya karıştığı tespit edilen 9 oyuncuya "spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri" uygulandı.

12 Kasım 2019 17:01

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim’de Altınordu Spor Tesislerinde Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor arasında oynanan Ordu 1. Amatör Lig futbol müsabakasının bitiminde saha içinde her iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandığı belirtildi. Müsabakada görevli ekiplerin araya girerek olayın daha da büyümesini engellediği aktarılan açıklamada, “Arbede sonucu yaralanan 3 oyuncunun gerekli tedavileri yapılmak üzere 112 unsurları ile hastaneye intikali sağlanmış, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan arbedenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce gerekli tespitlerin yapıldığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Her iki takımdan 9 oyuncuya Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince ‘Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama Tedbiri’ uygulanmıştır. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir.” 10 Kasım 2019 Sakatlanan oyuncu ambulans gelene kadar sağlık ekibiyle maç izledi Antalya`da Bölgesel Amatör Ligi`nde Kestelspor, Manavgat Belediyespor`u 4-1 mağlup etti. Karşılamanın 50`nci dakikasında sakatlanan Kestelspor`dan Onur Kaya, saha kenarında dakikalarca sağlık ekibi ve sedye bekledi. Oyuncunun sedye ile taşınmayacağı anlaşılınca bu kez ambulansın gelmesi beklendi. Sakat oyuncu ve sağlık ekipleri, ambulans gelinceye kadar saha kenarından maçı izledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:01 | 12 Kasım 2019
Fatsa Dolunayspor Kabadüz Belediyespor Ordu 1. Amatör Lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
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