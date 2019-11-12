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NBA’de Boston Celtics fırtınası devam ediyor
NBA

NBA’de Boston Celtics fırtınası devam ediyor

Dallas Mavericks'i 116-106 yenen Boston Celtics, üst üste 8. maçını kazandı. Mavericks'te Doncic'in 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Kawhi Leonard ise tripple-double'ı 1 asistle kaçırdığı maçta Clippers, Raptors'ı mağlup etti.

12 Kasım 2019 10:29

NBA’e 6 maçla devam edildi. Sezona hızlı giren Boston Celtics, sahasındaki Dallas Mavericks mücadelesinden de 116-106 galip ayrıldı.

Art arda 8. maçını kazanan Celtics’te 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Kemba Walker ve 25 sayı, 11 ribauntla “double double”a imza atan Jaylen Brown, galibiyetin mimarları oldu.

Mavericks’in Sloven oyuncusu Luka Doncic’in 34 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

KAWHI LEONARD İLK KEZ RAPTORS’A KARŞI

Los Angeles Clippers’ın sezon başında kadrosuna kattığı all-star forvet Kawhi Leonard, geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı Toronto Raptors’a karşı ilk maçını oynadı. Ev sahibi Clippers, Leonard’ın 12 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle tamamladığı müsabakayı 98-88 kazandı.

Clippers’ta kenardan oyuna giren Lou Williams, 21 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Montrezl Harrell 14 sayı, 11 ribaunt, JaMychal Green de 10 sayı, 12 ribauntla “double double” yaptı.

Raptors cephesinde Pascal Siakam 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet 14 sayı, 8 asist ve Norman Powell 15 sayıyla mücadele etti.

GECENİN SONUÇLARI

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 114-120

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 109-113

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 116-106

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 116-122

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 98-88

Golden State Warriors-Utah Jazz: 108-122

Son güncelleme 10:29 | 12 Kasım 2019
Boston Celtics Dallas Mavericks NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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