Nadal’ı hiç bu kadar öfkeli görmediniz: Bu gerçek bir soru mu, şaka mı?

ATP finalinde Alexander Zverev’e 6-2 6-4’lık setlerle 2-0 yenilen Rafael Nadal’ın zaten pek de yerinde olmayan keyfi maç sonu basın toplantısında gelen bir soru ile tamamen kaçtı.

Daha önce 6 kez karşılaştığı Zverev’e ilk kez mağlup olan Nadal, bir tenis muhabirinin evliliği ile ilgili sorusuna adeta patladı. Yaklaşık 3 hafta önce 15 yıldır beraber olduğu Mery Perello ile Mallorca’da dünya evine giren 33 yaşındaki tenisçiye, kortta yaşadığı sıkıntıların evliliği ile ilgili olup olmadığı soruldu. İşte o anlar…

The better one. He was actually mad for a tiny bit there ubi well done glad it ended up in laughter (at ubis expense) pic.twitter.com/GXMqc1WshO — monse (@conceptsbattle) November 12, 2019

Muhabir: Birçok insan için evlenmek çok önemlidir, evlilik öncesi, evlilik süreci ve evlilik sonrası dikkat dağıtabilir. Aynı insanla uzun yıllardır beraber olsan da evlilik süreci tenis konsantrasyonunu farklılaştırdı mı?

Nadal: Gerçekten bu soruyu mu soruyorsun bana? Bu gerçek bir soru mu, şaka mı? Bu ciddi mi?

Muhabir: Ciddiyim. Bu şey değil…

Nadal: Tamam. Şaşırdım. Aynı kadınla 15 yıl birlikte olduktan, çok normal ve stabil bir hayat sürdükten sonra bu benim için çok şaşırtıcı oldu. Parmağınıza bir yüzük takıp takmamak bir şeyi değiştirmez. Kişisel olacaksak ben çok normal bir adamım. Belki siz… Kaç yıl olmuştu sizin…?

Muhabir: Eşim, bu yıl 30.

Nadal: Peki öncesi? (Bekler) Ah emin değilsiniz. Belki de bundan sordunuz. Tamam. İspanyolca’ya geçiyoruz, bu saçmalık. Teşekkürler.”