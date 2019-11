Nadal’ı hiç bu kadar öfkeli görmediniz: Bu gerçek bir soru mu, şaka mı?

ATP finalinde Alexander Zverev’e 6-2 6-4’lık setlerle 2-0 yenilen Rafael Nadal’ın zaten pek de yerinde olmayan keyfi maç sonu basın toplantısında gelen bir soru ile tamamen kaçtı.

Daha önce 6 kez karşılaştığı Zverev’e ilk kez mağlup olan Nadal, bir tenis muhabirinin evliliği ile ilgili sorusuna adeta patladı. Yaklaşık 3 hafta önce 15 yıldır beraber olduğu Mery Perello ile Mallorca’da dünya evine giren 33 yaşındaki tenisçiye, kortta yaşadığı sıkıntıların evliliği ile ilgili olup olmadığı soruldu. İşte o anlar…

The better one. He was actually mad for a tiny bit there ubi well done glad it ended up in laughter (at ubis expense) pic.twitter.com/GXMqc1WshO

