Mustafa Cengiz: ‘Seçim yok kazık çakmadık!’

Galatasaray yönetim kurulu dün olağanüstü olarak TT Stadı'nda toplandı. Gündem, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıydı. Mahkemenin, ibrasızlık sonrası 1 ay içinde seçim yapma zorunluluğuna dair kararı 14. Asliye Mahkemesi kısmen bozmuştu. Başkan Mustafa Cengiz, olası bir seçim kararını görüşmek üzere kurmaylarıyla yaklaşık iki saatlik bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası Cengiz, DHA'ya konuştu:

‘DAHA ÖNEMLI IŞLER VAR'

“ŞU aşamada Galatasaray'ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum. Galatasaray'ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şu an Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış…”

DERNEKLER MASASINA ŞOK BAŞVURU

Galatasaray’da tüzüğün seçim maddesinin uygulanmasını isteyen üyeler yeni bir hamlede bulundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kısmen kaldırma kararı sonrası dernekler masasına yazı gönderen üyeler, kamu yararı gözeten derneğin (Galatasaray) bir an önce tüzük gereğinin yapmasını (seçime gitmesini) istedi. Ayrıca bu üyeler, Galatasaray kulübüne de ihtarname göndererek seçim kararı alınması talebini iletti

KRİTİK GÜN PERŞEMBE

1) İdari ibrasızlığın iptali istemiyle açılan davanın ilk duruşması 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde perşembe günü gerçekleştirilecek.

2) Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak, seçim tedbiri talebinin kaldırılmasına yönelik karara avukatları aracılığıyla itiraz edecek.

3) İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, iki yönetim kurulu üyesinin kararını iptal ederken 7'sinin başvurusunu geri yollamıştı. 14. Asliye Mahkemesi, diğer 7 yönetici hakkında da tasarrufta bulunacak.

4) 14. Asliye Mahkemesi, 9 yöneticinin de seçimle ilgili koydurduğu tedbiri kaldırırsa Galatasaray'da sandık kaçınılmaz olacak.