Milletvekili Hüseyin Örs’ten TFF’ye eleştiri: Atatürk neden anılmadı?

ANKARA-SÖZCÜ

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 10 Kasım pazar günü düzenlenen futbol karşılaşmaları öncesi, Atatürk için saygı duruşu yapılmadığını belirterek ‘'Hiçbir stadyumda Atatürk anılmadı. Türkiye liglerindeki futbol karşılaşmalarında bir saygı duruşu bile yapılmadı'' dedi.

Örs TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Gençlik Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada ‘'Takımların siyah bant ya da siyah formayla sahaya çıkmaları ve saygı duruşunda bulunmaları Türkiye Futbol Federasyonunun uhdesindedir. TFF 10 Kasıma denk gelen maçlarda bir saygı duruşu yaptıramaz mıydı ? ‘Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünün sahibi Atatürk neden anılmadı ?'' diye sordu.

“KULÜPLER BATIYOR”

İktidarın sporu mevzi kuvvetlendirme alanı olarak gördüğünü de savunan Örs, ‘'Spor kulüpleri ve tribünleri de kontrol etmek istiyorsunuz. Futbol Federasyonu Başkanını, yöneticilerini, kurullarını, yedek üyelerini bile atama konusunda müdahil olunuyor. Yandaşlar, kamu kaynaklarıyla Süper Lig’de kulüp sahibi yapılıyor, kulüpler borçlandırılıyor, borç alan da emir alıyor'' dedi.

Bursaspor'un maddi sıkıntılar nedeniyle küme düştüğünü, 4 büyük kulübün de müflis durumda olduğunu kaydeden Örs, ‘'Bu kulüpler sınırsızca borçlandırıldı, kamu bankaları üzerinden gelecekleri ipotek altına alındı. Yönetici ve menajerler zenginleşti, kulüpler ise fakirleşip iflas etti. Kulüplerimiz sporcu da yetiştirmiyor. Sahada Kongo'dan, Venezuela’ya kadar onlarca ülkeden gelen futbolcular mücadele ediyor'' dedi.

Örs sporda şiddete de değinerek, bazı medya kuruluşları ile TV yorumcuları ve spor yazarlarının tavır, söylem ve duruşlarının şiddeti körüklediğini savundu. Örs, ‘'Maç öncesi haber ve maç sonrası yorum ve değerlendirmelerde, savaş, kavga, saldırı, kapışma, silah, intikam, parçalamak, imha, kurşun, ölüm ifadeleri çok sık geçmektedir'' dedi.