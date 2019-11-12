Jurgen Klopp’un eşi Ulla Klopp Manchester United ve Liverpool’un kaderini değiştirdi!

İngiltere Premier Lig’in yenilgisiz lideri Liverpool, Jurgen Klopp’un gelişiyle yeniden “kazanan” bir takım oldu. Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Kırmızılar, Alman teknik direktörün gelmesiyle de ligde şampiyonluk yarışında yer aldı.

Dortmund’dan ayrıldıktan sonra dinlenen Klopp ardından Liverpool’un başına geçti. Ancak bu kararın arkasında ilginç bir detay var.

Liverpool’un eski futbolcularından Phil Thompson, Danimarka’da katıldığı TV2 kanalında, Klopp’un eşinin Ulla’nın ilk olarak Manchester United’dan gelen teklif için eşine olumsuz yanıt verdi. Böylelikle yıllardır başarıya aç olan Manchester United, başarılı teknik adamla eski günlerine dönme şansını kaçırdı.

Ancak Jurgen Klopp’a teklif götüren Liverpool, Klopp çiftini şehre çağırdı. Bir sosyal hizmetler uzmanı olan Ulla Klopp, Liverpool şehrini ilginç bularak eşine teklifi kabul etmesi durumunda karara uyacağını söyledi.

Thompson, programda Klopp ile bir röportajda arasında geçen diyalogu şöyle anlattı;

“Liverpool ile birbiriniz için yaratılıp yaratılmadığınıza inanıyor musunuz?” diye sordum. O bana baktı ve “Neden?” diye sordu.

Ardından aslında Manchester United’ın başına geçebileceğini ancak karısının kabul etmediğini söyledi.

Liverpool şehrine geldiklerinde ise eşi “İşte burası… Burada farklı bir şey var” demiş. Böylelikle Liverpool’un tarihi yeniden yazılıyor.”