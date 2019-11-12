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İsveç’te 47 maç için şike soruşturması başladı!
Diğer Ligler

İsveç’te 47 maç için şike soruşturması başladı!

İsveç Futbol Federasyonu, ülkede kapsamlı bir şike soruşturması başlatıldığını duyurdu.

12 Kasım 2019 07:58

İsveç Futbol Federasyonu, ülkenin en önemli liginden 3. lige kadar 47 maçla ilgili şike soruşturması başlattığını açıkladı.

Çeşitli manipülasyonların olduğu yönünde şüpheler olduğu belirtilen 47 maçın detaylı incelemesinin yapılacağı ve şüpheli kişilerin sorgulanacağı belirtildi.

Federasyon yetkilisi Johan Claesson, konuyla ilgili, “Son yıllarda İsveç futbolunda bu tarz sorunlarla uğraşıyoruz. Çok ciddi bir konu bu. Bu yıl birçok maçı inceledik, daha fazla bilgi almak için de incelemelerini sürdüren insanlar var. Biz İsveç futbolunu temizlemek için savaşımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında FC Roskilde Teknik Direktörü Christian Lonstrup’un oyuncularını şike yapma yönünde zorladığı ortaya çıkmıştı.

Son güncelleme 09:03 | 12 Kasım 2019
isveç şike soruşturma
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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