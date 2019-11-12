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Hamide Doğangün, Tokyo’da 400’ün ardından 800’de de yarışacak!
Atletizm

Hamide Doğangün, Tokyo’da 400’ün ardından 800’de de yarışacak!

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda yarışan sporcumuz Hamide Doğangün, kadınlar T53 kategorisi 800 metre finalini dördüncü sırada tamamladı. Milli atlet, bu derecesiyle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 400 metrenin ardından 800 metrede de yarışmaya hak kazandı.

12 Kasım 2019 19:55

Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Hamide Doğangün, kadınlar T53 kategorisi 800 metre finalinde dördüncüsü oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonun altıncı gününde piste çıkan Hamide Doğangün, 800 metrede final mücadelesi verdi. Milli atlet, T53 kategorisi 800 metre finalini 1.54.97’lik derecesiyle dördüncü sırada tamamlarken, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Daha önce kadınlar T53 kategorisi 400 metre finalinde üçüncü olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na vize alan Hamide Doğangün, organizasyonun 800 metre yarışında da piste çıkacak. 11 Kasım 2019 Avrupa`nın 5 büyük liginde son durum! Avrupa`nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa`daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:55 | 12 Kasım 2019
Dünya Para Atletizm Şampiyonası Hamide Doğangün
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