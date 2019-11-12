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Galatasaray, EWE Baskets’in konuğu
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Galatasaray, EWE Baskets’in konuğu

Galatasaray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası D Grubu'ndaki mücadelede EWE Baskets ile deplasmanda karşılaşacak.

12 Kasım 2019 12:30

ULEB Avrupa Kupası D Grubu 7. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya temsilcisi EWE Baskets’e konuk olacak.

Oldenburg şehrindeki Kleine EWE Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak.

Grupta ilk 6 maçında 4 galibiyet, 2 yenilgi alan Galatasaray Doğa Sigorta, haftaya 2. sırada girdi. İstanbul’daki ilk maçta rakibini 92-79 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Almanya’dan da galibiyetle dönmesi durumunda son 16 turuna kalma adına önemli bir adım atacak.

EWE Baskets’in ise grupta üçer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Son güncelleme 12:30 | 12 Kasım 2019
ewe baskets galatasaray doğa sigorta ULEB Avrupa Kupası
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