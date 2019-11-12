Futbol sahalarında bir ilk… Sağlık görevlisi sarı kart gördü!

Malezya ve Tayland arasında oynanan U-19 maçında futbol sahalarında görülmemiş bir hadise yaşandı.

Asya 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmasının 81’inci dakikasında oyun durdu. Sakatlanan bir Malezyalı oyuncuya müdahale etmek için sağlık ekipleri sahaya girdi.

O esnada maç 0-0 devam ediyor ve beraberlik Malezya’nın tur atlamasına yetiyordu. Tedavinin ağırdan alınmasına sinirlenen hakem, sağlık görevlisine ‘zaman geçirdiği gerekçesiyle’ sarı kart gösterdi.

Öte yandan oyunu bir an önce başlatmak isteyen Tayland takımının telaşı birkaç dakika sonra geri tepti. Oyun tekrar başladıktan bir dakika sonra Malezya Umar Hakeem ile golü buldu. Karşılaşmayı kazanan Malezya Özbekistan’da düzenlenecek Asya 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Malezya’nın eleme sürecinde karşılaştığı en dişli rakip Tayland oldu. Malezya daha önce Bruni’yi 11-0, Kuzey Mariana Adaları’nı 10-0 mağlup etmişti.