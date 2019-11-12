SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Ahmet Altan gözaltına alındı!
Florin Andone: ‘En kısa sürede formda olmak için elimden geleni yapacağım’
Süper Lig

Florin Andone: ‘En kısa sürede formda olmak için elimden geleni yapacağım’

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede eski formuna kavuşmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

12 Kasım 2019 20:09

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Florin Andone, Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kırmızı-siyahlılarla oynanan maça sakatlığından dolayı devam edemeyen ve sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği belirtilen 26 yaşındaki futbolcu, şu anki durumu için üzgün olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

“Şu an olduğum durum için gerçekten üzgünüm. Bu harika takım için sahadaki her şeyi vermeye çok odaklandım, ancak bazen bu tür şeyler futbolda oluyor ve onları kontrol edemiyorsunuz. İyi bir iyileşme elde etmek ve mümkün olan en kısa sürede formda olmak için elimden geleni yapacağım. İşimi burada bitirmedim, henüz en iyisi gelmedi.” 12 Kasım 2019 A Milli Takım 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı`nda Milliler, perşembe günü EURO 2020 Elemeleri`ndeki İzlanda maçıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı`na çıkacak. A Milli Takım, bu statta yaptığı 7 maçtan 4`ünü kazandı, 2`sini yitirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:09 | 12 Kasım 2019
florin andone galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ