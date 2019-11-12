Fener’in ritmi bozuk!

Fenerbahçe kendi evinde oynadığı maçlarda rakibine oyununu kabul ettirmeli, abluka santra ile başlamalı. Rakip Kasımpaşa, bence tehlikeli takım. Ama tarihe bakınca, Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'ya karşı oynadığı 17 maçta, sadece 2 defa kaybetti. Bu, büyük bir üstünlük. Tıbbi bir terim kullanacağım şimdi: Nedeni belli olmayan ritim bozukluğu, sezon başından beri devam ediyor. Bu konunun teşhisi bu kadar zor mu? 90 dakika içinde takım bazen çok iyi, bazen çok kötü fotoğraf veriyor. Kopuk-kopuk oyunu, oyun içi koordinasyon eksikliğini, Ersun Yanal bir an önce çözmeli. Ritim bozukluğu tehlikelidir çünkü.

MURİQİ FARKI

Geçen sezona dönelim. Fenerbahçe'de en golcü isim Roberto Soldado'ydu. 21 maçta 6 gol atmıştı. Bu, golcülük değil tabii. Neredeyse atağa çıkan bir stoper performansı. Vedat, bu sezon 11 maçta 7 gole ulaştı ve bu sayı daha fazla artacak. Ben buna ‘Yerinde transfer' derim. Kruse sakatlanmasa Vedat'ın gol adedi daha fazla olabilirdi. Onun adına yazık oldu

TARİHE GEÇMEK

Gençlerimiz eğitimleri dışında kalan zamanlarında bilgisayar ile ilgilenmekten, sahaları ve salonları boşverdiler maalesef. Bu husus bütün dünyada büyük problem. Adı Emre, soyadı Demir. 15 yaşında, Gençlerbirliği- Kayseri maçında oyuna girdi, nefis bir gol attı. Top ayağına geldiğinde hep sakin kaldı, sanki olgun bir futbolcu vardı sahada. Tarihe geçmek büyük başarı, gol atan en genç olarak. Gençlere inanalım ve şans verelim, futbolumuz başka türlü kurtulmaz.

TRABZON VE SOSA

O olmadığı zaman ataklar örülemiyor, orta saha rahat değil ve forvetler istedikleri topları alamıyor. Sosa'sızlık büyük dezavantaj Trabzonspor için. Abdulkadir Parmak'ın Alanyaspor maçındaki kırmızı kartı etken olabilir. Üstelik Trabzonspor, 46 maç sonra kırmızı kart üzüntüsü yaşadı. Asıl mesele, eksik kalıp kötü oynarken de 3 puanı kazanabilmek.

GALATASARAY AĞIRLIĞINI KOYABİLİR

Galatasaray’da daha önce neler eksikti? Dinamizm, çabuk ataklar, pozisyona girmekte zorlanma. En önemlisi, mücadeleci ruh. Gaziantep'te yeni oyun anlayışı, orta alanın savaşçı kimliğine biraz olsun kavuşması, bazı şeylerin değişebileceğinin delilleriydi sanki. Futbol hayat gibidir. Başarıya aç olanlar, sabah-akşam mücadele ederler. Yoksa, lig için sonuçlarda problem yok. Nasıl yok? Son 4 Süper Lig maçını galip bitirmiş bir takım var sahada. Sezon başına dönerseniz, ilk 7 hafta 2 galibiyet. Bu tablo lige ağırlığını koyacak Galatasaray'ı gösteriyor. Ama Gaziantep'teki oyunun gelişmesi koşuluyla.

BRAVO ÖMER, DEVAM

Futbolcu her yaşta gelişim gösterir. Bu teoriye inananlar tarafındayım. Ömer Bayram, formayı her giydiği maçta sonuna kadar oynuyor. 19 yaşında değil, 28 yaşında ama gelişmek, biraz daha oyununun üstüne koymak isteyen futbolcu tipi. Nefis bir gol attı, asist sayısı 3. Bence, takımının en iyisiydi. Milli takıma seçildi. Bravo Ömer, devam…

ATATÜRK VE GENÇLERBİRLİĞİ

Ata’yı kaybedeli 81 yıl oldu. Ama fikirleri sonsuza kadar yaşayacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, her zaman hatırlamak, vizyonunu görebilmek… Mesele bu. Ankara'nın 1923 yılında kurulan kulübü Gençlerbirliği, formasının göğüs kısmında ‘K. Atatürk' imzasıyla sahaya çıktı. Tabii ki diğer takımlarımız, Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayacak etkinliklerle sahada yer aldılar. Ama Gençlerbirliği'nin organizasyonu beni çok etkiledi. Saygı ile selamlıyorum, Gençlerbirliği'ni yönetenleri.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÖNEMLİ

Beşiktaş, yine evinde zor kazandı. Kartal, güçlü iç saha oyununu oturtamadı. Oyuna tempolu ve baskılı başlayamazsan, kendi yarı sahasında oyunu kabul eden takımlar iyice yaslanır ve pozisyona girmekte zorlanırsın. Beşiktaş'ta 8 maçın 5'ine ilk onbirde başlayan, sakatlıktan dönen N'Koudou, açık alanlar bulduğunda etkili olabileceğini gösterdi. Beşiktaş için önemli olan kazanma alışkanlığını yakalamak ve bunu deplasman dahil devam ettirmek.

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