Eczacıbaşı VitrA, Ankara’da galip

2019-2020 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi sekizinci hafta karşılaşmasında PTT'ye konuk olan Eczacıbaşı VitrA, Ankara'dan 3-0 galip döndü. Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette etkili blok performansıyla üstünlük sağlayan turuncu beyazlılar, Hande Baladın'ın defansları ve orta oyuncu Lauren Gibbemeyer'ın 6 sayılık katkısıyla ilk seti 25-16 önde tamamladı.

İkinci sette kontrolü elinde tutan konuk ekip, 12-8 önde girdiği teknik mola sonrası, kaptan Yeon Koung Kim ve Melis Durul'un hücumlarıyla farkı açarak seti 25-17 noktaladı. Son sete 6-1'lik seriyle başlayan Eczacıbaşı VitrA, Beyza Arıcı ve sonradan oyuna giren Natalia Pereira'nın file üzerindeki etkili oyunuyla seti 25-13 kazanarak, ligde üst üste sekizinci galibiyetini elde etti.

Turuncu beyazlılarda günün en skorer isimleri Yeon Koung Kim (14), Hande Baladın (12) ve Lauren Gibbemeyer (10) oldu. Dokuzuncu hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, 15 Kasım Cuma günü, saat 19:30'da, THY'yi konuk edecek. Mücadele, TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PTT – Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu – Ankara

Hakemler: Erhan Alparslan, Ayşim Erginay

PTT: Leyva, Janset, Polen, G. Dimitrova, N. Dimitrova, Aslıhan, Ceren (L), Yağmur, Dolunay, Ezgi.

Eczacıbaşı VitrA: Hande, Lauren, Melis, Kim, Beyza, Lloyd, Simge (L), Gamze, Natalia.

Setler: 0-3 (16-25, 17-25, 13-25)

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