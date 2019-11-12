Cristiano Ronaldo’ya kötü haber! 2 yıl men cezası alabilir…

İtalya Serie A ekibi Juventus’un başarılı futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun, Milan maçının 55. dakikasında oyundan alındıktan sonra stadı terk edip teknik direktör Maurizio Sarri’ye verdiği tepki gündem olurken bir başka tartışma daha alevlendi.

Portekizli futbolcu 55. dakikada yerini Paulo Dybala’ya bırakırken doğrudan soyunma odasına gitti ve duş aldıktan sonra takımı beklemeden stadı terk etti.

Teknik Direktör Sarri’nin oyuna aldığı Dybala’nın 77. dakikada attığı golle Juventus maçı 1-0 kazanırken Ronaldo’nun bu hareketi bir başka tartışmayı da beraberinde getirdi.

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Eski İtalyan futbolcu Antonio Cassano, “Maç bitmeden stattan ayrılamazsınız. Çünkü doping karşıtı bir kontrol var. Aynısı başıma geldiğinde iki yıllık men cezasıyla karşılaşmamak için stada geri dönmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

İtalya’da doping kontrolünden kaçmak ile uyuşturucu testinden kaçmanın cezası aynı.

Ronaldo’nun stattan ayrılmadan önce doping kontrolüne girmesi gereken futbolcular arasında yer alıp almadığı bilinmezliğini korurken, listede bulunması halinde 2 yıllık men cezasıyla karşı karşıya kalabieceği ifade edildi.