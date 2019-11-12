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Beşiktaş Sompo Sigorta 74-49 Falco | FIBA Şampiyonlar Ligi
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Beşiktaş Sompo Sigorta 74-49 Falco | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş Sompo Sigorta, konuğu Macaristan temsilcisi Falco'yu 74-49'luk skorla mağlup etti. Beşiktaş böylece 5. maçta 2. kez galip gelmeyi başardı.

12 Kasım 2019 22:18

Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Macaristan temsilcisi Falco’yu 25 sayı farkla 74-49 yendi.  Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 2. galibiyetini aldı. Falco ise 3. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ilk çeyreği düşük tempoda oynandı. Pota altından ve serbest atış çizgisinden sayılar bulan Beşiktaş Sompo Sigorta, top kayıpları yapan Falco karşısında birinci periyodu 14-12 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı hücumlardan skor üreterek başlayan siyah-beyazlı takım, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Beşiktaş Sompo Sigorta, Gotcher’ın son saniyedeki üç sayılık basketiyle Macaristan temsilcisi karşısında soyunma odasına da 33-27 üstün gitti.

Savunmada zayıf kalan rakibi karşısında ikinci yarıya tempolu bir oyunla giren siyah-beyazlılar, 26. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 45-31. Beşiktaş Sompo Sigorta, son çeyreğe 50-41 önde girdi. Final periyodunda Falco, Reddic’in sayılarıyla oyuna tutunmaya çalışsa da isabetli dış atışlarla farkı açan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 74-49 kazandı. 12 Kasım 2019 Tony Parker`ın forması emekli edildi! NBA Batı Konferansı takımlarından San Antanio Spurs, efsane oyuncularından Tony Parker`ın 9 numaralı formasını emekliye ayırdı. 37 yaşındaki eski yıldızın forması, San Antanio Spurs`ün salonu AT&T Center`ın tavanında kulübün efsane isimlerinin formalarının bulunduğu bölümdeki yerini aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:18 | 12 Kasım 2019
Beşiktaş Sompo Sigorta Falco FIBA Şampiyonlar Ligi
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