Ankaragücü, Mustafa Kaplan’ı açıkladı

Süper Lig’de geride kalan 11 hafta sonunda 17. sırada yer alan Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Dün Metin Diyadin ile yollarını ayıran Ankaragücü Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Kendilerine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olsun diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertli takımın başına geçen 52 yaşındaki Kaplan, Ankaragücü’nün kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

ANKARA TAKIMLARI ONDAN VAZGEÇEMİYOR

Yaklaşık 9 yıldır teknik direktörlük yapan Kaplan, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Hacettepe’de defalarca kez göreve geldi.

Ocak ayında Ankaragücü ile anlaşan 52 yaşındaki teknik adam, sezonun bittikten sonra takımda ayrılarak Gençlerbirliği’nin yolunu tutmuştu.

Gençlerbirliği’nin 29 Ekim’de işine son verdiği Kaplan, bugün yeniden Ankaragücü’ne döndü.