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Alper Potuk ‘feda’ dedi kalmasına yetmedi!
Süper Lig

Alper Potuk ‘feda’ dedi kalmasına yetmedi!

F.Bahçe’de, teknik heyetin kadroda düşünmediği tecrübeli yıldıza, “Kulüp bul” dendi. Ligde 35 dakika oynayan orta sahaya gelen teklifler değerlendirilecek

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 12 Kasım 2019 09:15

Alper Potuk ne umdu ne buldu. Fenerbahçe, Alper'e “Kendine kulüp bul” mesajını iletti. Tecrübeli futbolcu, 2022'ye kadar devam eden, senelik 2.2 milyon Euro garanti ücretli kontratından yaklaşık üç ay önce yüzde 40'lık indirime gitmişti.

Sarı- lacivertliler, Alper'in ‘Feda' demesini 19 Ağustos'ta duyurmuş, Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli teşekkür mesajı yayımlamıştı. Ancak geçen sürede Alper, ligde 4 maçta 35 dakika süre alabildi; sadece Türkiye Kupası'nda Tarsus maçında ilk 11'de sahaya çıkabildi. İndirime rağmen istenen seviyeye gelemeyen oyuncunun takımda düşünülmediği menajerine iletildi.

Bu kararın teknik heyetin önerisiyle alındığı öğrenildi. Fenerbahçe, Alper Potuk için devre arasında gelen teklifleri değerlendirecek. Alper'in bu gelişmeden büyük rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Yıldız ismin yakın çevresine “Yaptığım fedakârlığın karşılığı bu olmamalıydı” dediği belirtiliyor.

Son güncelleme 09:15 | 12 Kasım 2019
Alper Potuk Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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