Alper Potuk ‘feda’ dedi kalmasına yetmedi!

Alper Potuk ne umdu ne buldu. Fenerbahçe, Alper'e “Kendine kulüp bul” mesajını iletti. Tecrübeli futbolcu, 2022'ye kadar devam eden, senelik 2.2 milyon Euro garanti ücretli kontratından yaklaşık üç ay önce yüzde 40'lık indirime gitmişti.

Sarı- lacivertliler, Alper'in ‘Feda' demesini 19 Ağustos'ta duyurmuş, Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli teşekkür mesajı yayımlamıştı. Ancak geçen sürede Alper, ligde 4 maçta 35 dakika süre alabildi; sadece Türkiye Kupası'nda Tarsus maçında ilk 11'de sahaya çıkabildi. İndirime rağmen istenen seviyeye gelemeyen oyuncunun takımda düşünülmediği menajerine iletildi.

Bu kararın teknik heyetin önerisiyle alındığı öğrenildi. Fenerbahçe, Alper Potuk için devre arasında gelen teklifleri değerlendirecek. Alper'in bu gelişmeden büyük rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Yıldız ismin yakın çevresine “Yaptığım fedakârlığın karşılığı bu olmamalıydı” dediği belirtiliyor.