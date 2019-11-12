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Milli Takımlar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçlarına hazırlanıyor

2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü.

12 Kasım 2019 13:28

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alan ve perşembe günü deplasmanda Sırbistan ile pazar günü de Mersin’de Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırlık ve kondisyon idmanı ile güne başlayan ay-yıldızlılar, hücum setleri ve beşe beş taktik çalışmaları ile idmanı tamamladı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alan Milliler, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.30'da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.

12 Kasım 2019 Ceyhun Yıldızoğlu: Eski günlerimize dönmek istiyoruz A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Sırbistan ve Litvanya ile zorlu karşılaşmalara çıkacaklarını söyleyerek, milli takımın geçiş sürecini sancılı geçirdiğini ifade etti. Yıldızoğlu, Bu süreci atlatarak eski günlerimize dönmek istiyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:48 | 12 Kasım 2019
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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