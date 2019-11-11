Zanka Danimarka’da eleştiri konusu olan ‘Asker’ tişörtü hakkında ilk kez konuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında Fenerbahçe takımının askere destek olmak için Denizlispor maçında giydiği ve üzerinde ‘Vatan size minnettar’ yazan tişört, sarı-lacivertli takımın Danimarkalı stoperi Zanka’nın ülkesinde eleştirilmesine neden olmuştu. Türk askerine destek verdiği için ülkesinde sert eleştirilere maruz kalan Zanka, konu hakkında ilk kez konuştu.

Tişörtü ilk gördüğünde ne olduğunu anlamadığını söyleyen Zanka, Danimarka’nın DR Sporten kanalına verdiği röportajda “Tercümana sordum ve Türk askerine destek amaçlı bir tişört olduğunu söylediler. Benim için bir ikilem oluştu” dedi.

Doğru kararı vermenin kendisi için zor olduğunu belirten Zanka, şunları söyledi:

“Karar vermek için maçtan önce 45 dakika sürem vardı. Ne yapmam gerektiği hakkında çok düşündüm. Sonrasında bir hafta boyunca tekrar tekrar düşündüm. Ne yapabilirdim? Ne söyleyebilirdim? Bütün senaryoları gözden geçirdim. Şu anda bile nasıl farklı bir şey yapabilirdim diye açık bir sonuca varamadım. Sonuçlarının ne olacağını kestiremiyorum. Konu hakkında rahat rahat konuşup beni eleştirenler var. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? İnsanları anlıyorum, eleştirilerini de anlıyorum ama onlar da beni anlasınlar. Danimarka’dan çok daha farklı bir yerde yaşıyorum. Kültürel olarak farklılıklar olduğunu biliyordum. Her yerde bu böyle…”

Kendisi hakkında “O tişörtü asla giymemeliydin” şeklinde yapılan eleştirilere de yanıt veren Zanka “Kuzey Avrupa'da ve işin içinde değilken söylemesi kolay. Bütün faktörler göz önünde alındığında kimse kendinden emin bir şekilde böyle söyleyemez. Sadece ben söyleyebilirim çünkü bunu yaşayan benim” ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE İLE KONUŞMASINI ANLATTI

Zanka, Fenerbahçe Kulübü’nün konu hakkındaki tavrını da anlatan Zanka “Kulübüm Fenerbahçe çok anlayışlı… Benim hakkımda yapılan haberlerin farkındalar. Onlara da ikilem yaşadığımı ve Danimarka’da böyle şeylere alışık olmadığımı anlattım. Bir daha böyle bir konu olursa anlayış göstereceklerini söylediler. Fenerbahçe’nin durumumu anlaması pozitif bir işaret” şeklinde konuştu.