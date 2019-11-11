Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. Peki Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye İzlanda maçı ile ilgili son gelişmeler…

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile karşılaşacak.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI KADROSU

Türkiye'nin 14 Kasım Perşembe günü sahasında İzlanda ve 17 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Ömer Bayram, Hasan Ali Kaldırım,Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal”