Türkiye: 0 – Ukrayna: 4

2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’ndaki 5’inci maçında geçen cuma günü İzmir’de Hollanda’ya 8-0 yenilen Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçını da 4-0 kaybetti.
Menemen İlçe Stadı’nda oynanan özel müsabakanın ilk yarısını Ukrayna, 9’uncu dakikada Khimych, 14’üncü dakikada Apanashchenko ve 35’inci dakikada Basanska’nın ayağından bulduğu gollerle 3-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 59’uncu dakikasında Türkiye atağında Berna’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
71’inci dakikada Kravets’in kafa golüyle farkı 4’e çıkaran Ukrayna, kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef Aktan
Türkiye: Selda Akgöz (Dk. 86 Bedriye Cam), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 46 Büşra Barut), Sevgi Çınar (Dk. 77 Birgül Sadıkoğlu), Medine Erkan, Fatma Kara (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Dilan Ağgül (Dk. 77 Gizem Gönültaş), Kader Hançer (Dk. 86 Başak Gündoğu)
Ukrayna: Samson, Pantsulaia, Kravets, Shmatko (Dk. 77 Kovtun), Basanska (Dk. 74 Korsun), Ovdiychuk (Dk. 46 Kunina), Kalinina, Petryk (Dk. 77 Kytayeva), Khimych, Kozlova (Dk. 46 Shevchuk), Apanashchenko (Dk. 74 Tarakanova)
Goller: Dk. 9 Khimych, Dk. 14 Apanashchenko, Dk. 35 Basanska, Dk. 71 Kravets (Ukrayna)
Sarı kartlar: Dk. 82 Kovtun, Dk. 90+3 Pantsulaia (Ukrayna)