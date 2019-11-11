SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İBB Meclisi’nde gergin anlar: Elini indir sakin ol, haddini bildiririm sana
Türkiye: 0 – Ukrayna: 4
Milli Takımlar

Türkiye: 0 – Ukrayna: 4

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna'ya 4-0 mağlup oldu.

11 Kasım 2019 18:39

2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’ndaki 5’inci maçında geçen cuma günü İzmir’de Hollanda’ya 8-0 yenilen Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Ukrayna ile oynadığı hazırlık maçını da 4-0 kaybetti.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan özel müsabakanın ilk yarısını Ukrayna, 9’uncu dakikada Khimych, 14’üncü dakikada Apanashchenko ve 35’inci dakikada Basanska’nın ayağından bulduğu gollerle 3-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 59’uncu dakikasında Türkiye atağında Berna’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

71’inci dakikada Kravets’in kafa golüyle farkı 4’e çıkaran Ukrayna, kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef Aktan

Türkiye: Selda Akgöz (Dk. 86 Bedriye Cam), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 46 Büşra Barut), Sevgi Çınar (Dk. 77 Birgül Sadıkoğlu), Medine Erkan, Fatma Kara (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Dilan Ağgül (Dk. 77 Gizem Gönültaş), Kader Hançer (Dk. 86 Başak Gündoğu)

Ukrayna: Samson, Pantsulaia, Kravets, Shmatko (Dk. 77 Kovtun), Basanska (Dk. 74 Korsun), Ovdiychuk (Dk. 46 Kunina), Kalinina, Petryk (Dk. 77 Kytayeva), Khimych, Kozlova (Dk. 46 Shevchuk), Apanashchenko (Dk. 74 Tarakanova)

Goller: Dk. 9 Khimych, Dk. 14 Apanashchenko, Dk. 35 Basanska, Dk. 71 Kravets (Ukrayna)

Sarı kartlar: Dk. 82 Kovtun, Dk. 90+3 Pantsulaia (Ukrayna)

Son güncelleme 18:39 | 11 Kasım 2019
türkiye ukrayna
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ