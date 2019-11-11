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Stefanos Tsitsipas ilk maçında galip
Tenis

Stefanos Tsitsipas ilk maçında galip

ATP Finalleri'nde Andre Agassi Grubu'nda Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 mağlup etti.

11 Kasım 2019 20:07

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nin ikinci gününde Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus Daniil Medvedev’i 2-0 yendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Tsitsipas karşılaştı.

11 Kasım 2019 Dominic Thiem, Roger Federer`e set vermedi Londra`da düzenlenen ATP Finalleri Bjorn Borg Grubu`nda Avusturyalı Thiem, İsviçreli Federer`i 2-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Tsitsipas, bir saat 43 dakika süren mücadelede Medvedev’i 7-6 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti. Turnuvanın ikinci günü, Andre Agassi Grubu’ndaki Rafael Nadal-Alexander Zverev maçıyla tamamlanacak.

Son güncelleme 20:07 | 13 Kasım 2019
ATP Finals Danill Medvedev Stefanos Tsitsipas
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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