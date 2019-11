Stefanos Tsitsipas bir üst tura yükseldi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nin ikinci gününde Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus Daniil Medvedev’i 2-0 yendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvadaki Andre Agassi Grubu maçında, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 6 numaralı seribaşı Tsitsipas karşılaştı.

Tsitsipas, bir saat 43 dakika süren mücadelede Medvedev’i 7-6 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti. Turnuvanın ikinci günü, Andre Agassi Grubu’ndaki Rafael Nadal-Alexander Zverev maçıyla tamamlanacak.

Tables Turned @StefTsitsipas secures his first-ever win over Medvedev, coming through 7-6 6-4 on his debut at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/VzEutNDIp0

— Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2019