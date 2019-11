San Antonio Spurs, Tony Parker’ın formasını emekli ediyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs, eski oyuncusu Tony Parker’ın formasının emekli edileceğini duyurdu.

Spurs’ün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız eski basketbolcu Parker’ın 9 numaralı formasının yarın sabaha karşı oynanacak Memphis Grizzlies maçının ardından düzenlenecek seremoniyle emekli edileceği bildirildi.

Parker, AT&T Center’da forması yer alacak 10. isim olacak. Daha önce Bruce Bowen (12), Tim Duncan (21), Manu Ginobili (20), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) ve James Silas’ın (13) formaları Spurs tarafından emekli edilerek AT&T Center’a yerleştirilmişti.

▪️ 6x #NBAAllStar ▪️ 4x NBA champion ▪️ ’07 #NBAFinals MVP

@tonyparker‘s #9 @spurs jersey will be raised into the rafters tonight at AT&T Center. #MerciTony pic.twitter.com/Dfw33R9yjD

— NBA (@NBA) November 11, 2019