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Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte ligin favorisi…
Süper Lig

Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte ligin favorisi…

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken iddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. 19 puanla ligde 6. sırada yer alan Galatasaray favori olarak gösterilirken 20 puanlı Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.

11 Kasım 2019 15:06

İddaa risk yönetimi Süper Lig’de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Ligde 11 hafta geride kalırken zirve yarışı veren takımların oynadığı maçların ardından şampiyonluğun favorisi 2.60’lık oranıyla Galatasaray oldu.

Deplasmanda Gaziantep’i 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar topladığı 19 puanla 6. sırada bulunuyor.

Seyircisi önünde Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek 20 puanla haftayı ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranı da 2.70 olarak açıklandı.

Ligin zirvesinde yer alan Sivasspor’un oranı ise 60.00 olarak açıklandı. İşte şampiyonluk oranları:

▪️ Galatasaray: 2.60

▪️Fenerbahçe: 2.70

▪️ Beşiktaş: 5.00

▪️ Trabzonspor: 8.00

▪️ Başakşehir: 15.00

▪️ Sivasspor: 60.00

▪️ Alanyaspor: 60.00

Son güncelleme 15:17 | 11 Kasım 2019
favori iddaa oranlar şampiyonluk süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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