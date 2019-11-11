Paris Saint Germain Academy Bursa’dan İstanbul çıkarması

PSG Academy Bursa, Ulu Önder Atatürk’ü anmak amacıyla, Paris Saint-Germain Academy İstanbul ile Florya Şenlikköy Stadyumunda turnuva düzenledi. Saat 09.05’te gerçekleştirilen saygı duruşu ve anma törenlerin ardından başlayan turnuvada sporcular U6-7, U8-10, U11-13, U14-16 yaş gruplarında maçlar gerçekleştirdi. Dostluğun ön plana çıktığı maçlar sonrasında sporcular birbirlerine sarılarak hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Organizasyon hakkında açıklama yapan Paris Saint-Germain Academy Bursa Genel Koordinatörü Gökhan Erabay “10 Kasım Atatürk’ü Anma Turnuvası kapsamında İstanbul’a bir gezi düzenledik. 3’ü kız, toplamda 46 sporcumuzla katıldığımız bu turnuvada en küçük yaş grubumuz U6, en büyük yaş grubumuz ise U16’ydı. Bazı sporcularımız ilk kez İstanbul’a gittiler, bazıları ise ilk kez ailelerinden ayrı bir geziye katıldılar. Bizim içinde, çocuklar içinde eşsiz bir deneyim ve tecrübe oldu. İlk defa farklı bir şehirde gerçekleştirdiğimiz bu güzel organizasyonda sporcularımızın aidiyet duygusu, takım ruhu, maç disiplini, psikolojik stres kontrolü gibi yetkinlikleri gelişirken özgüvenlerine de pozitif katkı sağlamış olduk. Organizasyonun 10 Kasım’da gerçekleşmiş olması ve bu özel günde gerçekleştirdiğimiz Dolmabahçe Sarayı gezisiyle de, Ulu Önder Atatürk’ü anmış olduk. Bundan sonra da Paris Saint-Germain Academy Bursa ailesi olarak şehir içi, şehir dışı ve yurt dışında da bu şekilde güzel organizasyonlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Turnuva sonrasında Florya’da gerçekleştirilen öğle yemeğinin ardından sporcular deniz kenarında yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrasında Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret eden PSG Academy Bursa ekibi gün sonunda Bursa’ya mutlu bir şekilde dönüş yaptı.