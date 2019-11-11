Napoli’de gerilim artıyor! Şimdi de Zielinski’nin eşinin arabasına hırsız girdi…

İtalya Serie A ekiplerinde Napoli’de sular durulmuyor. İtalyan ekibinin yıldızı Piotr Zielinski’nin eşi Laure Zielinski’nin arabasının camını kıran hırsızlar araçtaki değerli eşyaları da aldı.

Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından Başkan Aurelio De Laurentis, futbolcuların eve gitmelerini yasaklamış ve takımın tesislerde kampa girmesi talimatını vermişti.

Ancak bu karara uymayan bazı futbolcular tesislerden ayrılınca taraftarlar antrenmanı basmıştı. Taraftarların oyuncuları tehdit etmesinin ardından yaşananlar ise kafalarda soru işaretleri yarattı.

Geçtiğimiz günlerde Napoli’nin Brezilyalı futbolcusu Allan’ın evine hırsızlar girmiş ve birçok değerli eşyayı çalmıştı. Bu olaydan iki gün sonra Piotr Zielinski’nin eşi Laura’nın arabasının camı kırıldı ve aracın radyosu ile navigasyon sistemi çalındı.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin bu sezon vazgeçilmezlerinden olan ve sadece 1 maçta oynamayan Polonyalı futbolcunun yaşanan olaydan sonra Napoli’den ayrılmaya karar verdiği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Zielinski’nin menajeriyle görüştüğü ve Napoli’den ayrılmak için adımlar atmasını istediği öne sürüldü.

Üst üste yaşanan bu olayların taraftarlar tarafından gerçekleştirildiği şüphesi ise kulüpte tedirginlik yaratıyor. Oyunculardan intikam almak isteyen fanatik taraftar grubunun bu olaylara karışmış olabileceği düşünülüyor.