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Mustafa Cengiz: Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor
Süper Lig

Mustafa Cengiz: Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz son günlerde yaşanan seçim tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yaparak, “Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” dedi.

11 Kasım 2019 15:52

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Şu anda yapılacak bir seçimin sarı-kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, “Galatasaray'ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray‘ın menfaatleri her şeyin önündedir.

‘BURAYA KAZIK ÇAKMAYA GELMEDİK’

Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme 15:54 | 11 Kasım 2019
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