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Maçta sürpriz evlenme teklifi
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Maçta sürpriz evlenme teklifi

Tekirdağspor ile Çengelköyspor maçında hakemin başlama düdüğünün hemen öncesinde sahada futbolcuların açtığı sürpriz pankart tribünlerden alkış aldı.

11 Kasım 2019 10:15

Bölgesel Amatör Ligi 11. Grubun 8. haftasında Tekirdağspor ile Çengelköyspor karşılaştı. Tekirdağspor ile Çengelköyspor arasında oynan futbol maçı öncesinde Tekirdağspor futbolcusu Bektaş Berk, Kız arkadaşı Aysel Erdal için arkadaşlarıyla birlikte bir sürpriz gerçekleştirdi.

Futbolcu Bektaş Berk, arkadaşlarıyla açtığı ‘Benimle Evlenir Misin?' pankartıyla çim sahada tribünlere kadar yürüyerek, kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu. Aysel Erdal ise Erkek Arkadaşı Bektaş Berk'e ‘Evet' cevabını vermesiyle spor taraftarları da bu ana eşlik ederek, çifti uzun süre alkışladı.

“BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI”

Sahada evlilik teklifi alan Aysel Erdal, “Tekirdağspor yönetimine ve Bektaş'a da ayrıca çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdı. Hiç beklemiyordum. Hatta herkes kameraya çekti. Ben fark etmedim bile. Bizim tam 10 yıl arkadaşlık geçmişimiz var” diye konuştu.

Daha sonra hakemin düdüğü ile başlayan Tekirdağspor ile Çengelköyspor'un maçı 0-0 sona erdi.

Son güncelleme 10:15 | 11 Kasım 2019
evlenme teklifi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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