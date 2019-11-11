SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… AB’den skandal hamle: Türkiye’ye yaptırım konusunda anlaştık
İspanya La Liga

Luis Suarez’in takım arkadaşı açıkladı: ‘Barcelona’dan ayrıldığında…’

Uruguay Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Nicolás Lodeiro, vatandaşı Barcelona'lı Luis Suarez'in ABD'de futbol oynamak konusunda istekli olduğunu dile getirdi.

SKOR DIŞ HABER 11 Kasım 2019 17:36

İspanya La Liga devi Barcelona’da forma giyen Uruguaylı Luis Suarez’in, futbol kariyerine ABD’de devam etme isteği olduğu iddia edildi.

Bu iddianın sahibi ise Suarez’in milli takımdan arkadaşı Nicolas Lodeiro. MLS takımlarından Seattle Sounders’ta forma giyen Lodeiro, verdiği bir röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Suarez MLS’e gelmek istiyor. Bana sürekli MLS hakkında sorular soruyor. Daima Barcelona için oynama hayali kurmuştu. Yüksek seviyelerde futbol oynadı ve kendisini orada çok mutlu hissediyor. Yakında veya daha sonrasında MLS’e geleceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Suarez’in Barcelona ile olan sözleşmesi 2021’de sona erecek ve o tarihte 34 yaşında olacak Uruguaylı futbolcunun kariyerine nokta koymadan önce ABD’ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Seattle Sounders Menajeri Garth Lagerwey daha önce yaptığı bir açıklamada, “Hazır olduğunda onu burada görmekten mutluluk duyacağımızı kendisine ilettim” şeklinde konuşmuştu.

Son güncelleme 17:36 | 11 Kasım 2019
barcelona luiz suarez Nicolas Lodeiro
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ