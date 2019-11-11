Luis Suarez’in takım arkadaşı açıkladı: ‘Barcelona’dan ayrıldığında…’

İspanya La Liga devi Barcelona’da forma giyen Uruguaylı Luis Suarez’in, futbol kariyerine ABD’de devam etme isteği olduğu iddia edildi.

Bu iddianın sahibi ise Suarez’in milli takımdan arkadaşı Nicolas Lodeiro. MLS takımlarından Seattle Sounders’ta forma giyen Lodeiro, verdiği bir röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Suarez MLS’e gelmek istiyor. Bana sürekli MLS hakkında sorular soruyor. Daima Barcelona için oynama hayali kurmuştu. Yüksek seviyelerde futbol oynadı ve kendisini orada çok mutlu hissediyor. Yakında veya daha sonrasında MLS’e geleceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Suarez’in Barcelona ile olan sözleşmesi 2021’de sona erecek ve o tarihte 34 yaşında olacak Uruguaylı futbolcunun kariyerine nokta koymadan önce ABD’ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Seattle Sounders Menajeri Garth Lagerwey daha önce yaptığı bir açıklamada, “Hazır olduğunda onu burada görmekten mutluluk duyacağımızı kendisine ilettim” şeklinde konuşmuştu.