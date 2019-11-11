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KSI rövanş müsabakasında Logan Paul’u mağlup etti
Boks

KSI rövanş müsabakasında Logan Paul’u mağlup etti

İki ünlü YouTuber'ı karşı karşıya getiren boks müsabakasında KSI, Logan Paul'u mağlup etti.

SKOR DIŞ HABER 11 Kasım 2019 15:58

Dünyaca ünlü iki YouTuber’ı karşı karşıya getiren boks mücadelesi rövanş karşılaşmasında KSI, Paul Logan’ı mağlup etti.

İlk maçta berabere kalan taraflar, rövanş için Staples Center, Los Angeles’te ringe çıktı. Altı raund süren müsabakayı 55-56, 57-54, 56-55’lik hakem kararıyla Britanyalı YouTuber KSI kazandı.

İki ünlü ismin YouTube üzerinde toplam 40 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Buna karşın her iki isim tartışmalı paylaşımlarıyla gündeme gelmişlerdi.

Logan Paul Japonya’daki bir intihar ormanında canlı çekim yapması ve dalga geçmesi büyük tepkilere sebep olmuş, yayınladığı video YouTube tarafından kaldırılmıştı. KSI’ın da sicili pek temiz değil. İngiliz YouTuber istismara uğrayanları küçük düşürücü ve kadın karşıtı paylaşımlarıyla tepki çekmişti.

11 BİN KİŞİ YAYINI ÜCRETSİZ İZLEDİ

Müsabakayı protesto eden bir YouTuber, canlı yayın açarak kameranın karşını geçti. Gözlüğünden yansıyan boks müsabakası yayını sayesinde yaklaşık 11 bin kişi müsabakayı ücretsiz takip etme şansına erişti. Birçok izleyen, yayıncıdan yayının parlaklığını arttırmasını istedi.

Son güncelleme 15:58 | 11 Kasım 2019
boks KSI Paul Logan Youtuber
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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