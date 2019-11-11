Kırmızı kartın galibiyeti

Başakşehir deplasmanında alınan 1 puandan sonra Trabzonspor için içeride üst üste oynayacağı 2 maç büyük bir liderlik avantajı olarak görülüyordu.

Ama kafaya 3 puan olarak yazılan Göztepe maçı kaybedilince Alanya sınavı çok daha stresli bir hale geldi. Üstelik gemi bu yoklukta bir de kaptanını kaybetti. Trabzonspor çok uzun süre sonra çarkın en önemli dişlisi olan Sosa'dan ayrı çıktı maça.

KUYUYA BİR TAŞ ATTI

Açık söylemek gerekirse bu koşullarda Alanya'nın galibiyeti kimse için sürpriz olmazdı ama maçın hakemi Abdulkadir Bitigen kuyuya bir taş attı. Tamamen anlık bir refleksle, pozisyonu hiç yorumlayamadan verdiği kırmızı kart maçı Alanyaspor'dan alıp Trabzonspor'a getirdi.

Rakibin ayağından önce topa vuran Abdulkadir Parmak'ın (bana göre) ağır bir kararla oyundan atılması Trabzon takımının mücadele genlerini harekete geçirdi. Bir başka deyişle Trabzon'un sinirinin bozulması maçın kazanılmasını için ekstra bir motivasyon yarattı ve belki de kırmızı kartın galibiyeti oldu.

MECBURİYET ÖĞRETİYOR

Mecbur kalınan oyun ‘gol yememek' üzerine kurulmalıydı ve Trabzonspor bunu uzun süredir başaramıyordu. Bazen mecburiyetler öğrenmeye zorluyor… Uğurcan ve Novak'ın ekstra gayretiyle skoru Alanya'ya vermeyen Trabzon kazandığı penaltıyla 3 puanı kıyısına çekti.

Avrupa defterinin kapatılmasıyla bordo mavililer için bu maç sezonun en değerli galibiyeti olarak görülebilir. Milli arada eksiklerin büyük bir kısmının döneceği de düşünülürse zirve için yeniden şahlanma zamanı.

ÜNAL KARAMAN’IN DİLİ

Ünal Karaman’ın hakemlerle ilgili duruşu sezon başından beri hiç değişmedi. Ligde hakemler hakkında konuşmaktan bu kadar kaçınan başka hoca yok. Herkesin durduğu tarafa karşı ‘ben oyun oynamak istiyorum, beni de oraya çekmeyin’ diyor. Oyuncularıyla arasındaki diyaloğun hakem konuşmamak üzerine kurulduğunu düşünüyorum. Belki de bu negatifliğin takım üzerinde olumsuz etki yaratacağını düşünüyor. Bu kadar sıkıntılı kadroda en çok isteyeceği şey bu olur herhalde. O dili değiştirmemesinin en büyük nedeni bu olabilir.

VAR CANI İSTEYİNCE…

Bu sezonun özellikle son 5 haftasında VAR'ın devreye girmediği pozisyonları hafızanızda bir yoklayın… Resmen canı isteyince çalışıyor. Geçen sezon hakemler yanlış da olsa ‘nasıl olsa VAR'da bakarlar' diye güvenerek çalıyordu bazı pozisyonları. Şimdi teknolojiye rağmen her hafta geriye gidiyoruz. Yardıma en muhtaç pozisyonlarda faydası olmayacaksa, hakemin uzak kaldığı pozisyonlarda gözü olmayacaksa, yani yük alacağına yük olacaksa tüm sistemi toplayıp kaldırsınlar.

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