Katar Xavi’ye acımadı!

Barcelona alt yapısında yetişen İspanya’nın efsane orta saha oyuncularından Xavi, kariyerinde şimdiye kadar yaşamadığı bir olayla karşı karşıya kaldı. Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile kazanılmadık başarı bırakmayan Xavi’nin, son oynadığı takım olan Al-Sadd’daki teknik direktörlük kariyeri, sıkıntıya düştü.

A Takım’a 1998 yılında çıktığı Barcelona’da 17 yıl forma giydikten sonra 2015 yılında sürpriz bir şekilde Katar Ligi takımlarından Al-Sadd’a transfer olan Xavi, futbolculuk döneminde Katar Kupası kazanan Xavi, mayıs ayında futbolu bıraktığı takımın başına geçti. Teknik direktörlük kariyerine iyi bir başlangıç yapan Xavi, ilk dört haftayı galibiyetle kapattı.

Ancak son dört haftada takımda yaşanan düşüş, Al-Sadd taraftarlarının Xavi’yi protesto etmesine neden oldu. Son alınan 3-0’lık Katar FC mağlubiyeti, Al-Sadd taraftarlarını çileden çıkardı. Maç sonrası faturayı Xavi’ye kesen taraftarlar, efsane ismi yuhalayarak protesto etti. Tribünler, kariyerinde kendi taraftarı tarafından belki de ilk kez yuhalanan Xavi’yi istifaya davet etti.

Xavi’nin çalıştırdığı Al-Sadd’ın ligde çıktığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderin 11 puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.

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İNANILMAZ KARİYER

Barcelona ve İspanya Milli Takımı formaları altında kazanılmadık başarı bırakmayan Xavi’nin kariyerinde 8 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Kural Kupası, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası bulunuyor.

Efsane futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra Al-Sadd’da teknik direktör olarak göreve başladığında yaptığı açıklamada “Hedefim burada teknik direktörlük tecrübesi kazanarak Avrupa’ya geri dönmek. Umarım bir gün Barcelona’da görev alabilirim ancak şu an o poziyon için yeterli tecrübede biri değilim. Küçük adımlarla gidip en üst seviyeye ulaşmak istiyorum. Barcelona’nın oyununu ve oyunu kontrol ediş şeklini kendime örnek alacağım” demişti.