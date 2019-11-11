Karaman-Avcı hamleleriyle damga vurdu

Trabzonspor ve Beşiktaş, 1-0'lık skorlarla kazanırken teknik direktörler Ünal Karaman ile Abdullah Avcı, taktik hamleleriyle galibiyeti getirdi. Ünal Hoca, takım 10 kişi kaldıktan sonra oyuna mükemmel bir dokunuşta bulundu. Defansa yardım etme özelliği olmayan ve çok iyi top saklama özelliği olan Nwakaeme'yi santrfora aldı. Rakibin en etkili olan sağ taraftaki akınlar da engellemek için dinamik ve hırslı olan santrfor Sörloth'u sol dışa çekti. Bu dokunuş maçta dengeyi sağladı ve galibiyet geldi.

Beşiktaş-Denizli maçında ise Kartal, kendi sahasında kazanmak için her şeyi yaptı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş'ta çok enteresan bir şey oluyor. Takımın en iyileri ligimizin en yaşlı oyuncuları Gökhan, Atiba, Burak ve Vida sahada yıldızlaşan ve görevini en iyi yapanlar. Elneny ile Atiba Denizlispor'un bütün akınlarını orta sahada kesti ve birçok ikili mücadeleyi kazanınca orta sahadaki üstünlük Beşiktaş'a geçti.

Mükemmel bir performans ortaya koyan siyah- beyazlılar zorlandı ama Avdullah Avcı, kanatları çok iyi kullandı. Kulübenin zenginliğinden yararlanan Avcı, N'Koudou değişikliğiyle galibiyeti kaptı. Taraftar maçın yıldızıydı. Takım olarak kolektif oyun anlayışıyla siyah-beyazlı futbolcular, tam kapasite ortaya koydu.

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